Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав с освобождением Константиновки в Донецкой Народной Республике. Об этом в субботу сообщает военное ведомство.

Поздравление направлено в адрес нескольких частей.

«Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят огромный вклад в общее продвижение «Южной» группировки войск», — сказано в поздравительной телеграмме для 103-го гвардейского мотострелкового полка.

Министр также направил поздравительные телеграммы в адрес 4-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригады имени Георгия Победоносца, 6-й мотострелковой дивизии, 10-го гвардейского танкового ордена Жукова полка, 72-й отдельной мотострелковой бригады, 78-го мотострелкового полка.

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Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу.