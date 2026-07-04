Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил соединения и части «Южной» группировки войск с освобождением Константиновки в ДНР.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что Константиновка была наиболее укреплённым и эшелонированным районом обороны ВСУ, являясь одним из четырёх «городов-крепостей» Украины в Донбассе.

Также он отметил, что российские войска при освобождении Константиновки взяли под контроль более 66 кв. км.

В Минобороны рассказали о численности ВСУ в Константиновке

3 июля стало известно, что ВС России полностью освободили Константиновку.