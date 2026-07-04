Стало известно о мощной зачистке в Красном Лимане

Российские войска завершают операцию по освобождению Красного Лимана, зачищают город от боевиков ВСУ, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» военный эксперт и автор сообщества «Марочко live» Андрей Марочко.

Красный Лиман — крупный административный центр, логистический узел. Входит в Северодонбасскую агломерацию с центром в городе Краматорск, расположен к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной.

«Сейчас в окрестностях данного населенного пункта идет зачистка от разрозненных отрядов украинских боевиков», — отметил Марочко.

Эксперт напомнил, что борьба за Красный Лиман шла очень ожесточенно и на протяжении длительного времени. Соответственно, взятие города можно будет назвать «стратегически важной победой наших военнослужащих», констатировал эксперт.

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Аналитик уточнил, что после взятия города перед ВС РФ будет открыта дорога на главную крепость ВСУ в этом районе — на Славянск.