Итак, в Константиновке враг выбит из всех кварталов города, в том числе и северо-западных, за которые он отчаянно пытался цепляться. Как на эту новость отреагировали в России и в мире? И что осталось за скобками по обе стороны информационного фронта? «МК» обратил внимание на ряд нюансов, не бросающихся в глаза при поверхностном взгляде на это событие.

Прежде всего, овладение Константиновкой никак нельзя отнести к числу частных, сугубо тактических успехов. Данная победа имеет несомненное стратегическое значение. Причём речь в рассматриваемом случае идёт не только о военно-полевой составляющей, но и о ряде других направлений ведения современной войны - информационном, психологическом, гуманитарном, политическом.

Если коротко, то фронт отодвинулся от Донецка ещё на несколько десятков километров, вплотную приблизившись к Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации с юга, фейки противника о том, что ВСУ всё ещё продолжают Константиновку удерживать, окончательно дискредитированы, психологический надлом вражеских бойцов налицо. Планировавшийся на саммите НАТО в Анкаре бодрый и оптимистический доклад о «переломе на фронте в пользу ВСУ» теперь будет смешон. Хотя киевским лицедеям - «всё божья роса».

Ну, и как «вишенка на торте», испечённого ко Дню независимости США, потеря Константиновки стала «подарком» Дональду Трампу, недавно заявившему о том, что Зеленский в вопросах ведения войны против России «справляется довольно хорошо, как ни крути, по крайней мере, он держится».

Комментируя освобождение Константиновки, Дмитрий Песков заявил: «Теперь Константиновка, этот важный город, полностью перешел под наш контроль. Город был превращен фактически в неприступный, как казалось киевскому режиму, укрепрайон, но благодаря героизму наших военных теперь он полностью освобожден».

Сам президент России Владимир Путин посетил вчера один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск в зоне СВО, где провёл совещание о ходе специальной военной операции. Среди прочего, он назвал освобождение Константиновки важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ и выразил российским бойцам, освобождавшим Константиновку, благодарность за героизм и успешную работу.

Вполне естественно, что радостная новость о полном освобождении довольно крупного города была подхвачена всеми российскими СМИ. А что же в стане врага? Речь даже не о «незалежных» информ-ресурсах, которые до сих пор, как это ни смешно, рисуют Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров) в «серой зоне». Есть основания полагать, что и Константиновка будет в их виртуальном мире пребывать в той же зоне ещё не один месяц. Более интересна сейчас реакция европейских и американских СМИ. А там – почти полная тишина!

Лишь отдельные издания позволили себе смелость донести до западного обывателя хотя бы часть правды. Пытающееся создать видимость объективности новостное агентство Reuters дало короткую новость о потере киевским режимом Константиновки с манипулятивной оговоркой «в Москве утверждают». То есть, как бы намекая, что сведения могут быть не вполне достоверными. Reuters вторят итальянская Internazionale и британская Guardian. А вот американская компания Bloomberg – один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации, данных, аналитики и медиаконтента – и вовсе сообщила о взятии Константиновки с припиской, что ранее подобные сообщения Минобороны РФ нередко «оказывались преждевременными».

Россиянам рассказали о значении освобождения Константиновки

Тут, однако, следовало бы американских создателей новостного контента разочаровать. Никаких «авансовых докладов» наверх в этом случае не было и в помине. Более того, новость даже на пару-тройку дней придержали. Тот же военный эксперт Юрий Подоляка, вовсе не склонный торопить события, основываясь на информации с мест, начал говорить о полном освобождении Константиновки как минимум на сутки раньше, чем об этом было объявлено официально.

Так что очень хочется сказать западным покровителям преступного киевского режима: утритесь, господа! И перестаньте делать хорошую мину при плохой игре. Вашему «покер-фейсу» давно уже никто всерьёз не верит!