Самолет НАТО заметили у румынского побережья Черного моря

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО совершает круговой полет в районе румынского побережья Черного моря, рассказал источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Об этом пишет ТАСС.

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Как указал специалист, военный самолет, зарегистрированный в Люксембурге, прилетел в Румынию с аэродрома базирования в литовском Шауляе. Его траектория кругового полета над побережьем пролегает недалеко от румынско-украинской границы.

Источник добавил, что оборудование Boeing E-3A Sentry позволяет фиксировать и идентифицировать объекты на расстоянии до 400 километров.

Ранее у румынско-украинской границы также заметили самолет радиолокационного обнаружения НАТО.