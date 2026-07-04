Освобождение Константиновки позволило развеять иллюзии Запада о ситуации на линии противостояния, рассказал журналистам член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу, 3 июля, во время совещания в одном из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС РФ взяли под контроль Константиновку.

«Взятие Константиновки — это разгром западных иллюзий об украинских победах и переломе хода [конфликта]. Константиновка — это один из факторов, подтверждающих реальность», — разъяснил Белик.

По его словам, Запад был уверен в победах Владимира Зеленского, слушал его речи о мнимых достижениях ВСУ, отправлял огромные суммы Киеву, спонсировал террориста.

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Освобождение Константиновки ломает наработанные схемы, заставляет украинского лидера крутиться, доказывать кураторам, что населенный пункт не имел никакого значения, его утрата не скажется на ходе военных действий, подчеркнул депутат.