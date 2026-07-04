Генерал Липовой рассказал, откуда БПЛА атаковали Петербург

Вражеские дроны по Петербургу и Ленобласти запускали со стороны прибалтийских республик. Так считает глава организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, пишет АиФ.

В ночь на 4 июля в небе региона были уничтожены десятки беспилотников ВСУ. Липовой уверен, что атаки велись с территории соседних стран.

«Санкт-Петербург и Ленинградская область были атакованы со стороны прибалтийских стран, которые предоставили им небо и базы, на которых сейчас находится НАТО. Также туда передислоцировалась часть подразделений беспилотной авиации Украины, и оттуда наносятся удары по Санкт-Петербургу», — отметил генерал.

В Санкт-Петербурге атаковали нефтяной терминал

По данным Минобороны, ночью 4 июля силы ПВО уничтожили в небе над российскими регионами 389 украинских беспилотников самолетного типа.