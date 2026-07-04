Стало известно, откуда ВСУ запускали ракеты по Удмуртии

ВСУ при атаке на предприятие в Удмуртии использовали ракеты, разработанные в свое время советскими инженерами, рассказал журналистам «Аргументов и фактов» Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

В субботу, 4 июля, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о введении сигнала «Опасное небо» в Воткинске, Глазове, Ижевске, Можге, Сарапуле, а также в 25 районах республики.

Губернатор уточнил позже, что силы ПВО отразили очередную атаку со стороны ВСУ, не допустили удара по одному из предприятий региона.

«Ракеты летели с территории, подконтрольной Киеву. Эти ракеты, так называемая баллистика, которой они страшно гордятся, были разработаны еще в период СССР. Они имеют дозвуковые скорости, их уничтожение для наших средств ПВО не составило большой трудности», — разъяснил Липовой.

По его оценке, ракетные атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру РФ — это попытка продемонстрировать западным партнерам, что Украина еще на что-то способна.

Ранее сообщалось, что Киев хвалится ракетами «Фламинго», «Сапсан» и «Нептун», якобы разработанными украинскими инженерами.

Над Удмуртией сбили ракету ВСУ, пытавшуюся атаковать предприятие

Вместе с тем, по словам военных экспертов, ВСУ применяют британские, американские, немецкие, французские ракеты, а также боеприпасы, оставшиеся в арсеналах со времен СССР.