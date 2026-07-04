Российские войска уничтожили нефтебазу и логистический центр в Запорожье

ВС РФ поразили двумя беспилотниками «Герань-4» логистический центр в Запорожье, используемый украинскими боевиками для доставки и хранения БПЛА, сообщили в Минобороны России.

Атака по объектам инфраструктуры противника была осуществлена в четверг, передает РИА «Новости».

«В целях снижения военно-экономического потенциала противника с применением беспилотных летательных аппаратов «Герань-4» и «Гербера» нанесены удары по нефтебазе «Канцеровка» в районе населенного пункта Высокогорное в Запорожской области», – заявили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что помимо топливного хранилища, значительные повреждения получил логистический центр. Этот объект использовался украинскими формированиями для доставки и хранения дронов, а также запасных частей к ним.

Удар по складу беспилотников наносился двумя аппаратами дальнего действия «Герань-4». В результате успешного попадания цель оказалась полностью поражена, а на территории комплекса вспыхнул сильный пожар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Вооруженные силы России поразили украинские логистические центры и площадки хранения беспилотников.

В конце июня российские военные атаковали нефтеперерабатывающий завод в Запорожье.

В том же месяце Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения хранилища горючего на нефтебазе «Канцеровка».