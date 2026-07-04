Над Днепропетровском встают клубы дыма от взрывов «Искандеров»

Утром по военному объекту в Днепропетровске прилетели два «Искандера-М». Что за цель была выбрана, станет известно позже. А пока украинские территории привыкают жить без топлива и света после очередной серии ночных продуктивных ударов российских БПЛА.

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Как сообщает канал политика Олега Царева, ночью были нанесены удары по объектам в 6 регионах Украины. Цели, на первый взгляд, малозначимые, однако играющие решающую роль в снабжении ВСУ топливом и боезапасом. Среди пораженных целей – резервуар с ГСМ в Запорожье, большой склад в Одесской области, уничтоженная стоянка большегрузов в Днепропетровской области, а также локомотивы на железной дороге. В Сумах поражены очередные заправки АЗС и АЗК. Цель ясна – оставить без ГСМ и снабжения группировки ВСУ в прифронтовой зоне.

Деталями ударов дел поится и канал военного обозревателя Сергея Лебедева. По его данным, за сутки только по Сумской области было нанесено 25 ударов. Из подтвержденных пораженных целей – подстанция «Центролит», где были уничтожены трансформаторы. По Запорожской области нанесено 19 ударов.

ВС РФ ударили "Искандерами" по Киеву и Полтаве

Среди целей – промышленные цеха, ангары, железная дорога. В Харьковской области – 5 ударов. Били по складам, пунктам управления БПЛА и маршрутам снабжения. В Днепропетровской области под ударом оказались железная дорога, промышленные цеха и топливные склады. В Николаевской традиционно в зоне атак оказалась портовая инфраструктура и склады с безэкипажными катерами. В Черниговской били по железнодорожной инфраструктуре. В Одесской области уже под утро ударами разнесли склады АТБ, на которых концентрировалась западная помощь. В итоге, цепь этих незаметных, на первый взгляд, ударов имеет вполне конкретную пользу в виде «обескровливания» ВСУ в зоне боевых действий, что позволяет ВС РФ развивать наступление по всем направлениям.