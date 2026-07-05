На подлете к Москве сбили еще пять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Все пять БПЛА были сбиты на подлете к Москве, уточнил он. В настоящее время на месте обломков уничтоженных беспилотников работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин отчитался об уничтожении еще двух украинских беспилотников, летевших на Москву. В каком именно районе произошел инцидент, мэр раскрывать не стал.

В течение последних суток, пояснил мэр, в сторону Москвы направлялись в общей сложности более 200 украинских беспилотников. Подавляющую часть удалось сбить вдали от столицы. На подлете к городу силы ПВО уничтожили 62 БПЛА ВСУ, резюмировал Собянин.

В последнее время атаки украинских беспилотников на Москву стали гораздо более масштабными. В некоторых атаках ВСУ были задействованы сотни БПЛА. Самые резонансные нападения произошли 16 и 18 июня, когда беспилотникам удалось поразить нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Капотне.