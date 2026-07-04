Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской заявил, что освобождённая российскими бойцами от украинских оккупантов Константиновка — ключ к последнему оплоту Киева в Донбассе–Краматорско-Славянской агломерации.

«Это крупный индустриальный и логистический узел, который является ключом к последнему оплоту киевского режима на Донбассе — Краматорско-Славянской агломерации», — сказал он во время брифинга.

Вместе с этим Рудской заявил, что Константиновка была наиболее укрепленным и эшелонированным районом обороны ВСУ, являясь одним из четырех «городов-крепостей» Украины на Донбассе.

В иностранных СМИ отреагировали на освобождение Константиновки

Также он отметил, что российские войска при освобождении Константиновки взяли под контроль более 66 кв. км.