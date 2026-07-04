Расчет «Тора» сорвал атаку дронов ВСУ в Днепропетровской области

Войска группировки «Восток» наступают. На севере они вышли к южным окраинам населенного пункта Покровское, на западе осуществили несколько прорывов на ореховском направлении. От ударов с воздуха штурмовые подразделения прикрывают расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор». О своей работе зенитчики рассказали корреспонденту «МК».

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Как сообщил начальник расчета с позывным «Скиф», на днях они ликвидировали разведывательные дроны «Шарк», «Лелека», а также Firepoint 1 и Firepoint 2. В результате атака беспилотной авиации ВСУ на этом участке была сорвана.

«Сейчас беспилотники противника часто летят на предельно малых высотах, - рассказал он. - В этом случае ракета уходит вверх и поражает цель сверху. Если дрон ВСУ летит на обычных высотах, к примеру, 900 метров, ракета идет прямо к цели»».

Кроме дронов, «Тор» поражает управляемые авиабомбы, вертолеты и самолеты неприятеля.

Оператор ЗРК с позывным «Клим» уточнили, что «Тор» работает на больших дистанциях и очень точно.

«Обстановка напряженная, - - рассказал механик-водитель с позывным «Рябина». - Противник не устает применять ударные и разведывательные беспилотники. Мы, естественно, стараемся все сбивать. Делаем это, как правило, быстро. В течение трех минут уже находимся на стартовой позиции. Так же оперативно с нее уходим, поскольку по нам они применяют дроны «Лелека» и «Валькирия».

По словам мехвода, ЗРК на гусеничном шасси способен преодолевать рвы, при этом, не теряя скорости.