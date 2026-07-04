Украина утратила способность начать контрнаступление, войска оставили попытки начать его еще в 2024 году.

Такое заявление сделал военный аналитик Алексей Леонков в разговоре с «Известиями».

«Украина с 2024 года уже практически не проводит никаких контрнаступательных операций, которые могли бы достичь серьезного результата», — подчеркнул Леонков.

По его словам, поставки тяжелой бронетехники украинской армии прекратились, из-за этого вести боевые действия стало сложнее. Также наблюдается дефицит средств противовоздуной обороны (ПВО), а успешная работа российских систем ПВО заставляет Киев растрачивать военные запасы без результата.

«Запад не может быстро возместить то количество беспилотников, которое мы уничтожили, как в небе <...>, так и на местах, где эти беспилотники собирались», — отметил аналитик.

Раскрыто направление бегства ВСУ от Константиновки

Ранее стало известно, что на фоне дефицита ресурсов оборона ВСУ в Краматорске проседает на множестве участков, в частности в районе Дружковки. При этом Киев не имеет возможности перебросить подкрепления на краматорский участок фронта.