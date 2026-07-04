На Украине раскрыли схему поставки бельгийских F-16

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского сообщил новые детали поставки бельгийских истребителей F-16.

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Согласно опубликованной информации, Бельгия намерена передать Украине семь самолетов до конца года. Из них три предполагается использовать для выполнения боевых задач, еще четыре — в качестве источника запасных частей для обслуживания авиационной техники.

Фактически речь идет не только о расширении парка западных истребителей, но и о создании системы их технической поддержки. Использование части самолетов в качестве доноров позволит обеспечивать ремонт и поддерживать исправность других машин, если поставки отдельных комплектующих окажутся ограничены.

Украинская сторона рассматривает F-16 как один из элементов общей системы обороны. Эти самолеты могут выполнять задачи противовоздушной обороны, поддерживать действия войск и применять совместимые с ними западные авиационные средства поражения. При этом эффективность их использования будет зависеть не только от количества переданных машин, но и от уровня подготовки летного и инженерно-технического состава, наличия вооружения, запасных частей и готовности аэродромной инфраструктуры.

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Сама по себе передача семи самолетов не означает качественного изменения общей военной обстановки. Возможности авиационной группировки будут определяться регулярностью поставок боеприпасов, организацией ремонта, техническим обслуживанием и дальнейшим расширением парка западной авиации.

Следующим этапом станет фактическая передача самолетов, их подготовка к эксплуатации и включение в состав украинской авиации. Одновременно Киеву предстоит обеспечить обучение экипажей, техническое сопровождение и устойчивое снабжение парка F-16 необходимыми вооружением и комплектующими.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что поставки западных боевых самолетов Украине рассматриваются как шаг, ведущий к дальнейшей эскалации конфликта, и не способны изменить цели российской военной операции. В опубликованной украинской сводке реакция Москвы на планы Бельгии не приводится.