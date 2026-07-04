Озвучен приказ Сырского остаткам подразделений ВСУ в освобожденной Константиновке

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский, по данным источников противника, запретил командирам отправлять войска в Константиновку Донецкой народной республики (ДНР), перешедшую под контроль ВС РФ.

© Lenta.ru

А остаткам гарнизона в городе он приказал не отступать и держать оборону, рассказал военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.

«Гарнизону, остатки которого наши войска выковыривают из нор и подвалов, [Сырский] запретил отступать/выходить из города и приказал обороняться до конца. По большому счёту, если хотят остаться живыми, у остатков ВСУ в городе остался один вариант – сдаться», — написал военкор.

По его словам, попытки украинских военных продолжить оборону в городе не помогут им его «удержать» или повлиять на обстановку на этой линии боевого соприкосновения. Если они не сдадутся, то будут ликвидированы.

Раскрыто направление бегства ВСУ от Константиновки

Ранее стало известно направление бегства ВСУ от Константиновки.