В Минобороны отчитались о числе сбитых за ночь беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 71 украинский беспилотник над несколькими регионами страны. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в Минобороны России.

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— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала ведомства, дежурные силы ПВО перехватили и ликвидировали беспилотники самолетного типа в период с 20:00 4 июля до 07:00 5 июля над территориями Белгородской, Брянской и Ростовской областей, Республики Крым, а также над акваторией Черного моря.

4 июля в Удмуртии средства ПВО пресекли попытку ВСУ нанести ракетный удар по одному из предприятий региона. Губернатор Александр Бречалов рассказал, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Днем ранее машина с сотрудниками администрации Рыльского района Курской области подорвалась на мине. В результате пострадали два человека в автомобиле. Что известно о подрыве машины — в материале «Вечерней Москвы».