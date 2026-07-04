В российском регионе повторно объявили ракетную опасность

Ракетная опасность повторно объявлена на территории Свердловской области.

Об этом в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Денис Паслер.

«В регионе объявлен режим ракетной опасности», — написал чиновник.

Утром 4 июля данный режим уже вводили, а потом отменяли в Свердловской области.

Также в Тюменской области, Пермском крае и Санкт-Петербурге этим утром объявили ракетную опасность.

До этого мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что город подвергся ракетному удару со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, повреждены объекты инфраструктуры, из-за чего возникли перебои с электро- и водоснабжением.

Кроме того, в Минобороны РФ информировали, что силы противовоздушной обороны в ночь на 4 июля сбили 389 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России.