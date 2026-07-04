Офис главы киевского режима Владимира Зеленского сообщил, что в июне основными направлениями внешнеполитической работы стали расширение поставок средств противовоздушной обороны, ракетного вооружения, получение лицензий на производство отдельных видов вооружений, привлечение дополнительного финансирования через программу PURL и развитие международного сотрудничества в рамках формата Drone Deal.

Соответствующее сообщение опубликовано 3 июля.

Из опубликованной информации следует, что Киев стремится выстроить более устойчивую модель военной поддержки. Речь идет уже не только о поставках готового вооружения, но и о создании долгосрочных механизмов снабжения, совместного производства и финансирования. Украинские власти объединяют в единую систему поставки ракет, средств ПВО, промышленное сотрудничество и развитие производства беспилотников.

Отдельное внимание уделено противоракетной обороне. В офисе главы киевского режима заявили, что Украина заинтересована не только в получении готовых комплексов и боеприпасов, но и в лицензиях, которые позволят организовать выпуск необходимых средств совместно с зарубежными партнерами. При этом конкретные предприятия, государства, сроки реализации и предполагаемые объемы производства в сообщении не раскрываются.

Одним из ключевых финансовых инструментов Киев называет программу PURL. По утверждению украинской стороны, через нее партнеры могут финансировать закупки наиболее востребованного американского вооружения, прежде всего средств противовоздушной обороны и ракет. Еще одним направлением остается формат Drone Deal, предусматривающий сотрудничество в области беспилотных технологий, развитие производственной кооперации и совместную работу над новыми техническими решениями.

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Украинская сторона считает, что такой подход позволит одновременно усилить защиту критически важных объектов и обеспечить более стабильное снабжение вооружением в долгосрочной перспективе. Следующим этапом станет практическая реализация достигнутых договоренностей. Она будет зависеть от готовности стран-партнеров выделять дополнительное финансирование, согласовывать производственные лицензии, заключать новые контракты и обеспечивать фактические поставки вооружения и военной техники.

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что поставки западного оружия Украине способствуют эскалации конфликта и препятствуют его урегулированию.