Вскрылась неожиданная причина, по которой российская армия до сих пор не ликвидировала главарей киевского режима. По словам экс-вице-премьера, сенатора Дмитрия Рогозина, российские солдаты неоднократно засекали высокопоставленного террориста ВСУ Роберта Броуди/Бровди (признан террористом и экстремистом в России и объявлен в международный розыск. - «МК»), однако не могли его ликвидировать, так как тот прятался за «живым щитом».

Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, как ликвидирует подобные цели армия США и как это может делать российская армия.

«На фоне всех этих ударов важно отметить: СВО с каждым днём перерастает в конфликт иного уровня... Теперь следующий шаг — публично обозначить свои цели. Фёдоров (министр обороны Украины, признан террористом и экстремистом в РФ. - «МК») и военное руководство «страны 404» (Украина. - «МК») всегда открыто говорят о своих намерениях, а после хвастаются результатом работы перед всем западным миром. Мы тоже должны говорить прямо и сделать то, о чем мы говорим: ликвидация Мадьяра (Роберта Броуди/Бровди (признан террористом и экстремистом в России), ликвидация Михаила Фёдорова (признан террористом и экстремистом в России), ликвидация Буданова (признан террористом и экстремистом в России) и других ключевых фигур», - написал в соцсетях боец подразделения «Барс-Сармат».

В то же время экс-вице-премьер, сенатор Дмитрий Рогозин заявил, что основатель и командир подразделения ударных беспилотных авиационных систем «Птицы Мадьяра» Роберт Броуди/Бровди (признан террористом и экстремистом в России) не был до сих пор ликвидирован, так как всегда прячется за «живым щитом», выбирая для своих временных дислокаций и перемещений квартиры и подвалы в заселенных многоквартирных домах.

«Поэтому, когда происходит его засечка, срабатывает инстинкт русского офицера — «по мирняку не бить!» - написал Рогозин.

Он также отметил, что наши бойцы, наоборот, выбирают места для своих пунктов временной дислокации как можно дальше от гражданских, чтобы избежать сопутствующих жертв.

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Он также отметил, что наши бойцы, наоборот, выбирают места для своих пунктов временной дислокации как можно дальше от гражданских, чтобы избежать сопутствующих жертв.

Военный эксперт Станислав Крапивник рассказал, что солдат американской армии при выполнении подобных задач никогда не останавливали попутные потери среди гражданского населения.

- Американские военные убивают всех высокопоставленных офицеров и генералов, если поставлена задача, - говорит он. - Никто, конечно, официально в этом не признается. У американской армии на этот счет нет никаких предубеждений — если поставлена задача, то ее выполняют, даже если при этом придется всех убить и сравнять с землей гражданские дома. Это стандартный подход, когда снайперы американской армии открывали огонь по целям, а затем отступали, вызвав артиллерию. А артиллерия просто уничтожала все живое.

- Как нам в таком случае уничтожать боевиков, которые прячутся в жилых домах? Какие варианты есть?

- Особых вариантов нет. Мы пропускаем эту цель или пытаемся его уничтожить как-то иначе. Вообще, это работа для спецслужб, но у нас в тыловых городах такой возможности нет. Можно, конечно, привлечь местных партизан. Они есть. Но мы особо их почему-то не поддерживаем. Почему — это уже второй вопрос. Надо принимать решение уничтожать всех. Если украинские террористы прикрываются мирными, то они и будут виноваты в их гибели. Ну, и надо, конечно, искать любые другие способы ликвидации главарей.