В Ростовской области за ночь уничтожили ракеты и беспилотники

В Ростовской области в ночь на 4 июля силы противовоздушной обороны уничтожили ракеты и беспилотники в нескольких районах региона. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

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По его словам, воздушные цели были уничтожены в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива в ходе отражения воздушной атаки.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, информации о пострадавших и разрушениях на земле не поступало. При этом он уточнил, что сведения о последствиях произошедшего продолжают уточняться.

Этой же ночью Белгород и Белгородский округ подверглись массированным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Повреждения получили объекты инфраструктуры, из-за чего в областном центре возникли перебои с электроэнергией и водоснабжением.

На нескольких объектах начались пожары. По предварительным данным, при новой атаке никто не пострадал.

Ранее МИД назвал провокацией планы Латвии по строительству завода БПЛА на границе Россией.