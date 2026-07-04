Берлин становится одним из участников конфликта на Украине, предоставляя разведывательные данные Киеву. С таких позиций выступил обозреватель немецкого издания Berliner Zeitung.

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Как указывают аналитики, с 2022 года власти ФРГ оплачивают Украине связь Starlink, спутниковую разведку от финской компании ICEYE, а также доступ к спутниковой сети французского оператора Eutelsat. Впрочем, вопрос о том, в каком объеме бундесвер предоставляет украинским войскам радиолокационные данные своей военной спутниковой системы Sarah, остается в тайной.

В апреле Минобороны Германии и Вооруженные силы Украины пришли к соглашению об обмене сведений о ситуации на поле боя, включая данные об использовании немецких систем вооружения. Из материала следует, что Берлин работает рука об руку с Киевом, чтобы нанести как можно больший урон российской армии.

В Германии жестко высказались о роли Украины

Кроме того, взаимодействие между сторонами развивается и в сфере беспилотных технологий. По данным украинских медиа, совместное предприятие наладило выпуск дронов Linza на территории Германии. Также оборонные компании двух стран ведут разработку БПЛА с заявленной дальностью полета до 1500 километров, а немецкая Diehl Defence и украинская компания Fire Point обсуждают возможность производства ракет «Фламинго».

Если проводить параллели с уголовным процессом, то ключевым стал бы вопрос о том, можно ли квалифицировать роль Германии как пособничество или соучастие, говорится в материале. «На практике не международное право, а противоположная сторона — и в данном случае Россия — решает, является ли Германия стороной войны», — пишет автор.

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла призвал прекратить оказывать военную помощь Киеву после предъявления обвинений в адрес украинца, подозреваемого в участии в диверсии на «Северных потоках».