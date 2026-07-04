«Более 24 тысяч детей»: НАТО подготовило чудовищную провокацию перед саммитом в Анкаре
Британские спецслужбы готовят грандиозную провокацию с массовыми детскими жертвами в Литве. Об этом в пятницу, 3 июля, предупредили активисты движения «Антифашисты Прибалтики». Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, насколько вероятная такая чудовищная провокация.
О планах британских спецслужб «Антифашисты Прибалтики» предупредили накануне открытия в Вильнюсе литовского праздника песни школьников, который соберет более 24 тысяч детей. По словам активистов, в празднике, который пройдет с 3 по 6 июля, примут участие хоры, танцевальные коллективы, духовые оркестры и ансамбли со всей Литвы. Скученность участников на небольшой площадке, отметили они, ожидается запредельной.
«Основная площадка — парк Вингис в Вильнюсе: именно там размещают огромную эстраду и зрительские зоны, чтобы вместить такую массу участников. Вот именно на это массовое скопление и нацелились террористы из НАТО. Расчёты беспилотников киевской хунты уже размещены на базах США в соседней Латвии» - говорится в сообщении.
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Главная задач провокации - атаковать праздник с максимальным количеством жертв, обвинив в ударе Россию. В пользу этой версии говорит и ставшее классикой поведение Запада — устраивать провокации перед своими сходками. В данном случае провокацию запланировали к началу саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля. Удар по детскому празднику может стать поводом к прямой агрессии НАТО против России с обязательным втягиванием в конфликт США.
По словам военного эксперта Станислава Крпивника, такого развития событий исключать нельзя:
- НАТО легко может устроить такую провокацию. И мы ничего не можем сделать, чтобы их остановить. Если НАТО собирается на своей же территории провести диверсию, убить кучу людей, они это сделают. Единственное, что мы можем сделать, чтобы обезопасить себя, это публично объявить об этих планах. И когда это случится, мы скажем, что мы предупреждали. В то же время, даже если мы предупредим, не факт, что НАТО этого не сделает. Если они полностью «попутали все берега» и готовы на что угодно, у нас особого выбора нет, чтобы это предотвратить.