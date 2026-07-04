Британские спецслужбы готовят грандиозную провокацию с массовыми детскими жертвами в Литве. Об этом в пятницу, 3 июля, предупредили активисты движения «Антифашисты Прибалтики». Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, насколько вероятная такая чудовищная провокация.

О планах британских спецслужб «Антифашисты Прибалтики» предупредили накануне открытия в Вильнюсе литовского праздника песни школьников, который соберет более 24 тысяч детей. По словам активистов, в празднике, который пройдет с 3 по 6 июля, примут участие хоры, танцевальные коллективы, духовые оркестры и ансамбли со всей Литвы. Скученность участников на небольшой площадке, отметили они, ожидается запредельной.

«Основная площадка — парк Вингис в Вильнюсе: именно там размещают огромную эстраду и зрительские зоны, чтобы вместить такую массу участников. Вот именно на это массовое скопление и нацелились террористы из НАТО. Расчёты беспилотников киевской хунты уже размещены на базах США в соседней Латвии» - говорится в сообщении.

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Главная задач провокации - атаковать праздник с максимальным количеством жертв, обвинив в ударе Россию. В пользу этой версии говорит и ставшее классикой поведение Запада — устраивать провокации перед своими сходками. В данном случае провокацию запланировали к началу саммита НАТО в Анкаре, который начнется 7 июля. Удар по детскому празднику может стать поводом к прямой агрессии НАТО против России с обязательным втягиванием в конфликт США.

По словам военного эксперта Станислава Крпивника, такого развития событий исключать нельзя: