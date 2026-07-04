В Польше раскрыли реальную причину отказа передавать МиГ-29 для ВСУ

Появились подробности отказа от плана передачи Польшей истребителей МиГ-29 для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они противоречат официальной версии Варшавы, отмечает польский портал Onet.

До этого в Минобороны Польши сообщили, что сделка по поставкам самолетов была сорвана из-за отказа Киева передавать технологии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«За кулисами этого решения было иное. После осмотра постсоветских истребителей украинские делегации пришли к выводу, что их техническое состояние настолько плохое, что они займут их при условии, что Польша модернизирует эти самолеты за свой счет», — поясняет издание со ссылкой на источник, связанный с правительством.

Польша утилизирует предназначавшиеся для Украины истребители

Он добавил, что Варшава не могла согласиться на это.

Ранее стало известно, что Польша утилизирует четырнадцать истребителей МиГ-29, которые собиралась отправить Украине.