Американский военный аналитик, отставной капитан Корпуса морской пехоты США Мэттью Хо констатировал серьезные разрушения на украинских военно-промышленных объектах после серии ночных ударов. В эфире YouTube-канала он отметил, что под атаки попали не только командные пункты в Киеве, но и многочисленные склады в нескольких городах на востоке страны, задействованные в обеспечении линии фронта.

По словам эксперта, эти удары привели к тому, что целые складские помещения были уничтожены огнем, а интенсивность подобных атак в последнее время заметно возросла.

В Минобороны России уточнили, что массированный удар наносился в ночь на четверг по объектам оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области. Кроме того, целями стали аэродромы Вооруженных сил Украины в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.

Ведомство подчеркнуло, что атака носила характер ответных действий на террористические удары киевского режима по гражданской инфраструктуре на российской территории. Поражение целей обеспечивалось применением высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотных аппаратов.

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