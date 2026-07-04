Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бегут к Осыкову в связи с серьезным давлением ВС России вблизи Константиновки Донецкой народной республики (ДНР). Направление бегства украинских подразделений раскрыл подполковник Народной Милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, его слова приводит ТАСС.

© Лента.ру

«Наши военнослужащие очень активно давят на рубежи противника на северо-западе от Константиновки, и сейчас наблюдается бегство украинских боевиков с этих рубежей по направлению населенного пункта Осыково», — подчеркнул Марочко.

В ДНР оценили важность взятия Константиновки

3 июля в Кремле объявили о взятии Константиновки под контроль ВС России. Путин заявил, что это событие станет ключом к освобождению всей Донецкой народной республики (ДНР).