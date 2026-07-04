В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ

Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об отражении воздушной атаки на территории республики. По его данным, силами противовоздушной обороны в небе над регионом была сбита ракета, запущенная украинскими военными.

Целью атаки, по предварительной информации, стало одно из промышленных предприятий в регионе. Бречалов в своем обращении в Telegram подчеркнул, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Глава республики призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять непроверенные сведения. На месте событий продолжают работу оперативные службы, которые оценивают обстановку. Бречалов пообещал информировать о ситуации по мере поступления новых данных.