Украинские войска терпят поражение от российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО). С таких позиций выступили аналитики издания Strategic Culture.

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По их мнению, сейчас ощущается явное чувство, что Россия значительно нарастила свою военную мощь.

«Россия побеждает на поле боя, методично и постепенно», — пришли к выводу англоязычные обозреватели.

Путин напомнил военным о народной мудрости

Между тем, речь идет не просто об уничтожении неонацистов, но и самого проекта Североатлантического альянса по гибридной агрессии. Такой проект воплотился в Киеве, указывают эксперты. Они отмечают, что западные правительства и СМИ не осуждают Украину за массированные удары по России и жертвы среди мирного населения страны, а также предпочитают игнорировать очевидные акты терроризма со стороны ВСУ.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал быть готовым к тому, что Киев может прибегнуть к диверсионно-террористическим действиям. Такое заявление президент России сделал на фоне успешного взятия под контроль Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР).