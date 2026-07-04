Раскрыты хитрые приемы ВСУ по минированию местности в зоне СВО

Военнослужащий морской пехоты российской группировки войск «Восток» с позывным Улов в беседе с РИА Новости раскрыл хитрые приемы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по минированию местности в зоне специальной военной операции (СВО).

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Улов отметил, что противник в Запорожской области практически полностью отказался от установки мин вручную и стал использовать для этого гексакоптеры, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) самолетного типа.

Мины же маскируют под небольшие предметы, которые могут заинтересовать военнослужащих, в основном — это банки с консервами.

«Банка снаряжается поражающими элементами, внутрь устанавливается магнитометрический датчик цели. При приближении какого-либо металла он срабатывает. Противник минирует сгущенку, тушенку, энергетики, аптечки, пачки сигарет, бутылки воды — все», — пояснил Улов.

Ранее российские военные при разминировании населенного пункта Ровное в Запорожской области нашли необычную мину ВСУ, которая была похожа на инопланетную тарелку.