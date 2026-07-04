Путин предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на атаки ВСУ

Президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. В ходе совещания с военными он заявил, что попытки противника наносить удары по мирной инфраструктуре приведут к ответным мерам.

По словам главы государства, чем больше ВСУ будут бить по гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создавать на сопредельной территории.

Путин поручил продолжить нанесение массированных групповых ударов по Украине

Приоритетом остается защита мирных граждан и инфраструктуры. Заявление прозвучало на фоне недавних атак украинских беспилотников по жилым кварталам и социальным объектам.

Российские военные продолжают наращивать усилия по созданию буферных зон для предотвращения обстрелов. Ранее было сказано, что группировки «Юг» и «Центр» движутся на запад.