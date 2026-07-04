Путин поручил продолжить нанесение массированных групповых ударов по Украине

Владимир Путин на совещании в одном из командных пунктов объединенной группировки войск заявил, что поскольку Киев продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре РФ, а европейские страны «приветствуют новаторское применение киевским режимом беспилотных технологий», Россия будет вынуждена отвечать.

«Нанесение массированных групповых ударов по ОПК Украины и обеспечивающих их объектов должно быть продолжено», - заявил верховный главнокомандующий.

Он отметил, что и «сам киевский режим и европейские мнимые миротворцы, целью которых является продолжение войны с Россией, в своих заявлениях подтверждают наши предположения об их истинных намерениях». И поскольку «идеи витают» (о продолжении ударов по гражданской инфраструктуре РФ) и осуществляются», «мы должны на это отвечать».

«Прошу представить предложения», - обратился он к участникам совещания.

Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, в июне по Украине было нанесено 5 ударов, в результате которых было поражено 55 объектов, из них более 30 предприятий, на которых производились крылатые ракеты «Фламинго», беспилотники и роботизированные комплексы , а также 10 аэродромов и 5 объектов ТЭК.

В ночь с с 1 на 2 июля Россия, по его словам, поразила в Киеве 5 ключевых оборонных предприятий, выпускавших БПЛА дальнего действия и крылатые ракеты, 4 объекта ТЭК и 5 военных аэродромов. В результате этих ударов было значительно снижено производство Украиной собственного дальнобойного орудия и выросла ее критическая зависимость от западных стран, сообщил Герасимов.

Путин в свою очередь заявил, что еще одним ответом на удары по энергетической и другой критической инфраструктуре РФ, станет расширение зон безопасности.