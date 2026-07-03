Французский авианосец «Шарль-де-Голль» вернулся с Ближнего Востока

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французский авианосец R91 «Шарль-де-Голль» вернулся с Ближнего Востока. Об этом он написал в соцсети X.

По словам Макрона, в регионе еще остаются два французских тральщика, которые занимаются разминированием. Кроме того, тральщики сопровождает эскорт из двух фрегатов и самолета морского патрулирования.

«Авианосец “Шарль-де-Голль” возвращается в свой порт приписки в Тулоне, в то время как наши средства разминирования и их эскорт остаются развернутыми и готовыми к вмешательству вместе с нашими партнёрами. Франция остается полностью мобилизованной и продолжит корректировать свои средства в зависимости от эволюции ситуации и потребностей в области безопасности в регионе», — написал он.

Ранее окружение Макрона объяснило его выход в темных очках.