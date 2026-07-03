Путин заявил о неизбежности победы России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не сомневается в победе России.

Об этом политик рассказал во время посещения одного из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск, сообщается на сайте Кремля.

«Не сомневаюсь», — подчеркнул Путин слова командира штурмового подразделения ВС РФ, находящегося в Константиновке, о том, что победа будет за Россией.

Ранее Владимир Путин заявил, что страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха, их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились. По его словам, Запад оказывает грубое давление на РФ.

Путин оценил заявления Киева об успехах

До этого Путин высказался о ходе специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что Россия стремится к окончательному освобождению Донбасса и Новороссии.