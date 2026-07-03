Герасимов заявил о значительном снижении производительности украинского ВПК

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о продолжении массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Герасимова, в июне российские войска нанесли пять ударов, в результате которых поражены 55 объектов на территории Украины. Кроме того, он уточнил, что в ночь на 2 июля удары были нанесены по пяти предприятиям авиационной и радиоэлектронной промышленности, а также по пяти украинским аэродромам.

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что в результате ударов значительно снижена возможность Украины производить дальнобойное оружие, включая крылатые и баллистические ракеты.

Кроме того, Герасимов заявил, что российские войска завершают освобождение Красного Лимана. Этот населенный пункт является крупным административным центом и логистическим узлом, расположенным к востоку от Славянска и к северо-востоку от Кременной, добавил начальник Генштаба.