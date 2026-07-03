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Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана

Московский Комсомолециещё 1

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что операция по освобождению города в Донецкой Народной Республике входит в финальную стадию. 

Герасимов заявил о завершении освобождения Красного Лимана
© Global Look Press

Красный Лиман — важный железнодорожный узел из Краматорской агломерации. Информация о точных сроках установления полного контроля над населенным пунктом уточняется.

Доклад прозвучал в рамках общего отчета о ходе специальной военной операции. 

Детали освобождения города будут обнародованы дополнительно. Ранее было сказано, что освобождена Константиновка