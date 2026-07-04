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Герасимов заявил о росте зависимости Украины от западных поставок

Lenta.ruиещё 2

Украина все больше зависит от западных поставок вооружений, собственный военно-промышленный комплекс (ВПК) сокращен после ударов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов, его слова приводит сайт Кремля.

Герасимов заявил о росте зависимости Украины от западных поставок
© РИА Новости
«В результате нанесенных ударов значительно снижены возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет», — подчеркнул Герасимов.

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Ранее Герасимов сообщил, что ВС России в ночь на четверг, 2 июля, поразили пять украинских аэродромов.