Командир «Южной» группировки войск рассказал о взятии Константиновки

Командир «Южной» группировки войск Антон Грунис доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), отметив, что в ходе боевых действий военнослужащие рассекли группировку противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожали.

Слова командира приводит РИА Новости.