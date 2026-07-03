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Командир «Южной» группировки войск рассказал о взятии Константиновки

Lenta.ru

Командир «Южной» группировки войск Антон Грунис доложил президенту России Владимиру Путину о взятии Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), отметив, что в ходе боевых действий военнослужащие рассекли группировку противника на отдельные очаги, которые последовательно уничтожали.

Командир «Южной» группировки войск рассказал о взятии Константиновки
© РИА Новости

Слова командира приводит РИА Новости.

«Наступая в городской черте с разных направлений во взаимодействии с подразделением 6-й мотострелковой дивизии и 103-го мотострелкового полка, группировка противника была рассечена на отдельные очаги, которые уничтожались последовательно», — доложил Грунис.