Формирование полосы безопасности в приграничных районах под Харьковом, Сумами и в Днепропетровской области Украины идет планово.

Об этом сказал президент России Владимир Путин на фоне освобождения Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает РИА Новости.

«Планово идет создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины», — подчеркнул российский лидер во время посещения пункта управления Объединенной группировки войск.

Ранее Кремль объявил о взятии Константиновки. Владимир Путин подчеркнул, что освобождение города — это только первый, но очень важный этап в уничтожении украинских формирований.