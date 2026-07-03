Путин оценил взятие Константиновки под контроль России

Президент России Владимир Путин на совещании с военными назвал освобождение Константиновки первым, но важным этапом во взятии славянско-краматорского узла обороны ВСУ.

Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Это, по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль Константиновку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Дмитрий Песков подчеркнул, что этого удалось добиться благодаря героизму российских военнослужащих.