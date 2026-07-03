Путин поручил сделать все необходимое для эвакуации людей в зоне Константиновки
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание, что в зоне Константиновки ДНР остаются мирные жители и поручил сделать все необходимое для обеспечения их эвакуации.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент обратил внимание на то, что в зоне [Константиновки] находятся мирные жители, и сказал, что нужно сделать все возможное и необходимое для обеспечения эвакуации мирных жителей", - сказал он.