В России воссоздадут Саратовское артиллерийское училище

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Постановление предусматривает формирование федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Саратовское высшее артиллерийское командное училище» при Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно утвержденному документу, штат училища, включая военнослужащих и гражданский персонал, будет насчитывать до 6 тысяч человек.

Ранее уже сообщалось о планах по воссозданию учебного заведения. Ожидается, что первый набор курсантов состоится уже летом 2024 года. Училище будет располагаться в Кировском районе города, на месте, где ранее функционировало артиллерийское училище.

В 1918 году в Саратове было основано военно-инструкторское училище. Впоследствии оно неоднократно претерпевало реорганизации. В июне 1983 года училище было преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени генерал-майора Лизюкова. В 2002 году училище стало филиалом Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге, а в 2003 году саратовское училище было окончательно расформировано.