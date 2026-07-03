$77.2388.03

Мишустин распорядился воссоздать Саратовское артиллерийское училище

Газета.Ru

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился воссоздать Саратовское высшее артиллерийское командное училище. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

В России воссоздадут Саратовское артиллерийское училище
© РИА Новости

Постановление предусматривает формирование федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Саратовское высшее артиллерийское командное училище» при Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно утвержденному документу, штат училища, включая военнослужащих и гражданский персонал, будет насчитывать до 6 тысяч человек.

Ранее уже сообщалось о планах по воссозданию учебного заведения. Ожидается, что первый набор курсантов состоится уже летом 2024 года. Училище будет располагаться в Кировском районе города, на месте, где ранее функционировало артиллерийское училище.

В 1918 году в Саратове было основано военно-инструкторское училище. Впоследствии оно неоднократно претерпевало реорганизации. В июне 1983 года училище было преобразовано в Саратовское высшее командно-инженерное училище ракетных войск имени генерал-майора Лизюкова. В 2002 году училище стало филиалом Михайловской военной артиллерийской академии в Санкт-Петербурге, а в 2003 году саратовское училище было окончательно расформировано.