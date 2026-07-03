«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение

Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", передала в эфир новое сообщение. Об этом рассказал Telegram-канал "УВБ-76 логи", который следит за ее активностью.

Сообщение появилось в 19:56 по московскому времени.

"НЖТИ 71919 ГЕРЦОТЮТЯ 1760 8868 СМОКОВНЫЙ 6191 3430", - сказано в нем.

До этого "Радиостанция Судного дня" проявляла активность 1 июля. Она передала в эфир сообщение, которое включало слова "назначение" и "бортовщик".

24 июня УВБ-76 передала 20 зашифрованных сообщений. Они включали множество кодовых слов, включая такие, как: "волокита", "улусокорм", "полуостров", "слухоблин".

УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах. В основном она транслирует короткий жужжащий сигнал, за что получила неофициальное название "Жужжалка". По некоторым данным, она может быть частью системы, созданной в СССР в разгар холодной войны, и якобы до сих пор используется Россией.