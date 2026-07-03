Хуситы заявили об обстреле самолетов Саудовской Аравии над Йеменом

Силы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) применили зенитные ракеты против боевых самолетов Саудовской Аравии, вошедших в воздушное пространство страны. Об этом говорится в заявлении мятежников.

"Сегодня утром, в пятницу, в 05:20 (совпадает с мск - прим. ТАСС) боевая авиация саудовского врага нарушила воздушное пространство йеменских провинций в попытке помешать иранскому гражданскому самолету, на борту которого находились более 200 граждан из числа застрявших [за рубежом] раненых и больных, совершить посадку в международном аэропорту Саны", - указывается в тексте, опубликованном в Telegram-канале движения.

Как утверждается, повстанцы "пресекли эту попытку, атаковав их несколькими ракетами ПВО, и заставили покинуть воздушное пространство".

Хуситы пригрозили Эр-Рияду комплексным ответом, включающим удары по саудовским аэропортам и жизненно важным объектам на суше и на море, в случае повторения подобных инцидентов. Мятежники также выразили благодарность Тегерану за прорыв блокады и заявили о намерении продолжать авиасообщение между Саной и столицей исламской республики.