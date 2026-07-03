На Украине рассказали о новой тактике ВС России

Вооруженные силы (ВС) России стали массово использовать реактивные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Данное заявление опубликовал украинский Telegram-канал «УНИАН».

«Враг начал применять новую тактику: одним из "нововведений" является массовое использование реактивных БПЛА», — сказано в публикации.

Отмечается, что скорость реактивных дронов сопоставима с крылатыми ракетами. Это делает их более сложными целями для стрелкового оружия и мобильных огневых групп противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов рассказал, что система противовоздушной обороны Украины отработала массированный удар очень слабо. Атака по объектам инфраструктуры была нанесена в ночь на 2 июля.