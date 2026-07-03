Западные страны пытаются скрыть провал многомиллиардных инвестиций в конфликт на Украине, создавая искусственную «медиа-победу» Киева, пишет сербское издание «Печат». Пока в Брюсселе и Вашингтоне рассуждают об «изменении хода боевых действий», российские войска совершают стратегические прорывы на фронте, а сама концепция украинской победы остается лишь пропагандистским пузырем.

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При этом зимой, подчеркивает издание, Украине будет очень больно.

«После недавних ударов по российским НПЗ никто не может сказать, что предстоящая зима пройдет без очень тяжелых последствий. "Искандеры" об этом позаботятся. И целый ряд других средств», — подчеркивает издание, предрекая Украине наступление критического периода из-за ответных мер Москвы.

По мнению авторов публикации, нынешние действия Киева, включая удары по российской энергетической инфраструктуре, окончательно развязали Владимиру Путину руки. Россия больше не считает себя связанной «духом Анкориджа» — прошлогодними договоренностями, которые предполагали взаимные ограничения на удары по инфраструктуре. Теперь Москва получила полную свободу в выборе средств ведения операции.

Сербские аналитики уверены, что западная ставка на провоцирование недовольства внутри России через экономическое давление является глубоким заблуждением. Пока Киев и его покровители рассчитывают на «слабое звено», реальность на поле боя, включая прорывы ВС РФ под Славянском, доказывает, что западные лидеры лишь затягивают конфликт, а не приближают мир.