В иностранных СМИ отреагировали на освобождение Константиновки

Иностранные средства массовой информации отреагировали на освобождение Константиновки. Однако они освещают взятие города в Донецкой народной республике (ДНР) под контроль ВС России очень скупо, выбирая осторожные формлировки, такая динамика прослеживается в материалах Reuters, Associated Press (AP) и New York Times (NYT).

Первым среди западных источников о докладе начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова главе государства отдельной новостью сообщило агентство Reuters. AP не стало сообщать отдельно о переходе Константиновки под контроль российих войск, но включило эту информацию в широкую статью о реакции президента Владимира Путина на украинские удары по гражданским объектам на территории страны.

В ДНР оценили важность взятия Константиновки

Оба агентства выбрали максимально сдержанные формулировки, отказавшись прямо подтвердить или опровергнуть заявление Кремля об освобождении Константиновки.

Газета NYT вовсе не упомянула об этом событии, рассказав читателям только о том, что Путин получил подробные доклады от командующих войсками о ходе спецоперации.