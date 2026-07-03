Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили оперативно-тактическую ракету большой дальности. Такое заявление после сообщений Bloomberg об использовании Киевом «украинского Искандера» Министерстве обороны России.

Эта сбитая ракета была упомянута в итоговой сводке Минобороны за неделю с 27 июня по 3 июля. Где именно был сбит выпущенный Вооруженными силами Украины снаряд, не уточняется.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 72 управляемые авиационные бомбы, оперативно-тактическая ракета большой дальности, три крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» Минобороны России

Как сообщалось ранее, Bloomberg заявил, что Украина могла впервые применить дальнобойную ракету собственного производства для удара по России.

Главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман 27 июня утверждал, что Украина в ближайшее время ожидает запуск баллистической ракеты FP-9, которую можно считать аналогом изделия российского комплекса «Искандер-М». При этом позже он отверг связь выпущенной ракеты с FP-9.