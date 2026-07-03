Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что украинские военные уничтожают тела погибших сослуживцев в Сумской области, чтобы скрыть масштабы потерь. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Ранее в СМИ появилась информация, что ВСУ организовали в нескольких пустующих домах Сумской области временный пункт сбора тел, после чего эти строения вместе с сотнями погибших внезапно сгорели.

По словам Иванникова, подобная тактика применяется украинским командованием регулярно при вынужденном отступлении. Он заявил, что здания целенаправленно взрывают или поджигают, превращая их в завалы.

«При отступлении ВСУ уничтожают тела, делают гробницы, которые будет невозможно разобрать в ближайшее время. Тела будут погребены под грудой щебенки, камней и арматуры», - заявил военный.

Подполковник запаса отметил, что оформление погибших военнослужащих как «без вести пропавших» позволяет ВСУ избегать выплат компенсаций их родственникам. Иванников утверждает, что такой подход одобряют и украинские власти, и глава ВСУ Александр Сырский.