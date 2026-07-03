Великобритания рассматривает возможность принятия на вооружение собственной армии дальнобойной ракеты, изначально спроектированной для нужд ВСУ в рамках секретного проекта Brakestop. Как сообщает портал UK Defence Journal, Лондон намерен кардинально изменить подход к закупкам вооружений, сделав ставку на скорость производства и низкую стоимость изделий.

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«Недорогое оружие, разработанное для Украины в рамках проекта Brakestop, может поступить на вооружение вооруженных сил Великобритании», — отмечает издание.

Согласно данным газеты Telegraph, дальность полета новой ракеты составляет около 500 километров. Техническая особенность разработки заключается в предельном упрощении конструкции: вместо дорогостоящих комплектующих используются доступные корпуса и стандартные автомобильные системы навигации.

Источник в министерстве обороны Великобритании пояснил, что военное ведомство намерено уйти от практики чрезмерных трат на высокотехнологичные системы в пользу оружия, которое можно производить массово и оперативно.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что подобные поставки вооружений лишь затягивают конфликт и напрямую вовлекают страны НАТО в противостояние. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие военную технику для Украины, становятся законной целью для российских сил. В Кремле также отмечали, что попытки Запада «накачать» киевский режим оружием не способствуют дипломатическому урегулированию, а лишь усугубляют негативный эффект для безопасности региона.