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Украинские власти начали массовую эвакуацию из Харьковской области

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Украинские власти объявили обязательную эвакуацию в Харьковской области. Как сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов, покинуть дома должны жители 60 населенных пунктов.

Украинские власти начали массовую эвакуацию из Харьковской области
© РИА Новости

Ранее сообщалось об обязательной эвакуации семи населенных пунктах на Золочевском направлении. Теперь зона расширена на общины Купянского, Богодуховского и Харьковского районов области. Как заявил Синегубов, решение приняли на заседании совета обороны области.

Ранее украинские власти заявили, что с июня 2025 года из прифронтовых районов эвакуировали почти 147 тысяч человек. Эвакуация объявлялась в Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также в подконтрольных ВСУ частях ДНР, Запорожской и Херсонской областей, передает РИА Новости.